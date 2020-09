Stiri pe aceeasi tema

- Irina Loghin trece prin momente grele. Soțul acesteia are coronavirus, iar marea doamna a muzicii a mers la spital pentru a se testa. Irina Loghin a declarat in exclusivitate pentru Romania TV ca se simte foarte bine și așteapta rezultatul testului in spital. „Am venit sa fac toate analizele pentru…

- Creste numarul galatenilor care pierd lupta cu viata din cauza complicatiilor pe care noul coronavirus le provoaca si pe fondul unor suferinte preexistente. Astazi, luni, 24 august 2020, s-a inregistrat decesul celui mai tanar pacient din judet, dar și din țara, provocat de noul coronavirus. Este vorba…

- Prim-vicepresedinte PNL, europarlamentarul Rares Bogdan, a declarat duminica, la Galati, ca, in ciuda pandemiei de coronavirus, alegerile locale din Romania trebuie organizate, neexcluzand varianta votului timp de doua zile, transmite Agerpres.ro. El a precizat insa ca alegerile trebuie desfasurate…

- Un recidivist din Constanta, de 25 de ani, recidivist, a fost condamnat in Belgia pentru doua furturi si trei tentative de furt la cinci ani de inchisoare. Autoritatile belgiene au cerut ca tanarul sa fie trimis in Romania pentru executarea pedepsei. Cinci ani de inchisoare. Aceasta este pedeapsa primita…

- Situata in statul Indiana, Universitatea Notre Dame a suspendat cursurile in persoana marți, la opt zile dupa inceperea semestrului de toamna și dupa ce 146 de studenți și un membru al personalului au fost testați pozitiv pentru coronavirus, au declarat oficiali instituției de invațamant. Citeste…

- Este premiera in Romania. Pana acum nu s-a mai facut așa ceva. Decizia momentului vine din partea Ministerului Fondurilor Europene, iar investiția este in valoare de 235 milioane euro, bani europeni. Luni, Ministerul Fondurilor Europene a lansat apelul de proiecte intitulat „Dezvoltarea rețelelor inteligente…

- Pacientul 999 CAZ ATIPIC… Ana Rinder, pacientul 999 al judetului Vaslui, infectat cu Covid-19, are un ghinion teribil. Virusul SARS -Cov-2 i-a atacat encefalul si nu plamanii asa cum se intampla in 99,99% din cazuri. Acasa, doar cu fiul ei, aceasta incerca sa se doftoriceasca singura, fiind convinsa…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat la Romania TV ca romanii care vor sa mearga in concediu pe litoral trebuie sa evite locurile aglomerate, precum cluburile, unde exista riscul infectarii cu noul coronavirus. ”Depinde de ce faci la mare. Din apa marii nu se…