Maria Buza este concurenta la „Splash! Vedete la apa” și inainte de a sari in apa, vedeta a transmis un mesaj emoționant pentru fiul ei. Actrița a declarat cu lacrimi in ochi cat de mult iși iubește baiatul, insa din pacate, viața i-a ținut departe, iar acesta a fost mai mult in grija altor persoane. Cel mai racoritor show al verii, Splash! Vedete la apa ajunge in acest weekend la finalul sezonului. Sambata acesta, de la 20:00, la Antena 1, o ultima serie de artisti si sportivi curajosi isi va testa limitele, dupa ce in prealabil acestia si-au pregatit prestatiile alaturi de unii dintre cei mai…