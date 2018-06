Maria Butaciu a murit. Lumea muzicii populare româneşti este în doliu Maria Butaciu a murit. Recunoscuta pentru piesele de dragoste și de dor care au cucerit inimile romanilor, Maria Butaciu a suferit un accident vascular, iar de cateva saptamani se afla in coma. "Fiica ei sta langa ea și o supravegheaza, este disperata. Maria este internata la Spitalul de Urgența Floreasca. E in coma de o saptamana și ceva. Ma duc acum din nou la spital, sa o vad", a povestit Mioara Velicu. Maria Butaciu s-a nascut pe 19 februarie 1940, in comuna Salva, Bistrița-Nasaud. Este o interpreta de muzica populara romaneasca din Ardeal. A urmat Liceul de muzica la Cluj,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

