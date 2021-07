Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Daniel Mickelson a umplut de suferința inimile fanilor și ale cunoscuților dupa ce, la doar 23 de ani, acesta a trecut in neființa. Una dintre marile speranțe ale Hollywood-ului a incetat din viața din cauze neștiute pana acum publicitații.

- Voluntarii de la ASCOR Alba Iulia, alaturi de cateva familii, au organizat o acțiune filantropica in satul Tecșești, comuna Intregalde. Campania umanitara a avut drept scop intrajutorarea mai multor familii de varstnici din acest sat. ”Campania de fața reprezinta continuarea acțiunilor misionar-filantropice…

- Anda Adam și soțul ei, Sorin Niculescu, și-au spus „adio”? Aceasta este intrebarea ce a stat pe buzele a mii de fani, dupa ce, recent, cantareața a facut o confesiune uluitoare in mediul online. Intrebata cum sta cu „corasonul”, artista a marturisit ca „trebuie sa-i bata inima ca sa-și creasca fiica”.

- Liderul PNL Ludovic Orban s-a exprimat, miercuri, in favoarea pregatirii PNDL 3, un instrument de finanțare pentru comunitațile locale in vederea realizarii de proiecte de apa și canalizare, drumuri, gaze, energie electrica. Creat de Liviu Dragnea, programul PNDL ajuns la ediția a II-a este una din…

- Peste 100 de copii din Barsana și Ramnicu Valcea s-au intalnit de 1 iunie, la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare cu PS Iustin, episcopul Maramureșului și Satmarului. Aici, cei mici au avut parte de mai multe activitați impreuna cu episcopul ”Preasfintitul Parinte Episcop Iustin s-a intalnit…

- La Helsinki, o noua „inima culturala” a orașului va aparea in apropierea „Market Square” (Kauppatori). Sub acoperisul unui singur complex muzeal, pe o suprafata de 9.000 de metri patrati, vor fi unite mai multe muzee de arhitectura și design. In plus, acolo vor fi create noi spații publice, iar zona…

- Pentru romani, departarea este intotdeauna locul din care se intorc acasa. Cei mai mulți iși descopera pe drum grauntele de ințelegere superioara și, chiar daca, fizic, țara in care s-au nascut nu le mai este accesibila ca la inceput, vor reveni aici, la fiecare rascruce sufleteasca. Vor reveni gasind…

- Aflat in inchisoare pentru executarea unei sentințe de doi ani și 8 luni, opozantul rus Alexei Navalnii, 44 de ani, și-a facut joi, 29 aprilie, prima apariție publica dupa anunțul privind ieșirea din greva foamei, informeaza agenția Reuters. Opozantul lui Vladimir Putin a fost prezent la o audiere online…