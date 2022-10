Marele jaf PSD-ist din Sectorul 1. DNA are dovezi, Tudorache si Vanghelie au tras un tun in pandemie de peste 10 milioane euro: „Pentru un nebulizator s-ar fi platit un pret de 3,5 ori mai mare decat cel practicat de furnizorul initial”

Stiri pe aceeasi tema

- Marian Vanghelie și Daniel Tudorache, foști primari, unul la Sectorul 5, celalalt la Sectorul 1, impreuna cu alte 54 de persoane, sunt puse sub acuzare de procurorii anticorupție in legatura cu achiziile facute in timpul pandemiei de coronavirus. Cei doi, spun procurorii ca ar fi facut achiziții supraevaluate…

