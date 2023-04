Este considerata una dintre cele mai frumoase femei din lume, avand o cariera fulminanta in lumea modellingului și a showbizului. In ultimele 7 luni, de cand a divorțat de fostul ei soț, șatena a ieșit la intalniri cu 6 barbați diferiți. Cine este artistul de care s-ar fi indragostit, in prezent. Emily Ratajkowski s-a intalnit […] The post Marea vedeta care a fost surprinsa cu sase barbati diferiti in mai putin de un an de la divort. Cine i-a furat acum inima brunetei appeared first on Playtech Știri .