- CHIȘINAU, 18 iul - Sputnik. Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața intre pereții Catedralei Saint-Pierre-et-Saint-Paul din Nantes, Franța. Pompierii au Intervenit la fața locului. La #cathedrale en feu. A #Nantes l’histoire se repete... soutien a nos pompiers. pic.twitter.com/vEn40edZgL…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pus capat speculatiilor potrivit carora catedrala Notre Dame din Paris va fi reconstruita intr-o maniera moderna, asigurand ca ea va fi refacuta pe cat posibil conform structurii avute inainte de incendiul din 2019, potrivit news.ro.Catedrala a ars partial in…

- Noul ministru al Culturii francez, Roselyne Bachelot, a estimat ca exista un „consens larg” pentru a reconstrui „identic” turnul Catedralei Notre-Dame din Paris, o comisie urmând sa se reuneasca joi pentru a discuta subiectul, relateaza AFP.Se pare ca „se…

- Politia din Franta a arestat sase persoane, in legatura cu furtul unei lucrari apartinand artistului graffiti Banksy, din Teatrul Bataclan, potrivit rador.ro.Citește și: Jocurile dure facute de Klaus Iohannis pentru debarcarea lui Ludovic Orban. Cine este varful de lance din PNL Lucrarea…

- Monica Tatoiu se afla in Franța de mai bine de trei luni si trebuia sa se intoarca in Romania pe 15 iunie, alaturi de sotul sau, insa a fost oprita de autoritatile franceze in aeroport. „Trebuia sa fac check-in-ul pentru zborul din Paris spre București, dar Romania a trecut Franța in zona…

- Cea mai puternica economie a Europei transforma industria auto. Reuters: Germania vrea sa aloce 500 mil. euro pentru dezvoltarea statiilor de incarcare pentru vehicule electrice Ministerul Economiei din Germania vrea sa aloce 500 mil. euro din pachetul de redresare a economiei pentru a sprijini dezvoltarea…

- Din cauza pandemiei de coronavirus, sezonul 2019-2020 din Top 14, prima liga franceza de rugby, a fost anulat, fara a fi desemnata echipa campioana, a anunțat, marți, cotidianul Le Figaro.”Fața de circumstanțele excepționale legate de Covid-19, la propunerea Biroului și la finalul procesului de consultare…

- ”Bazar de la Charite” a fost un eveniment caritabil anual organizat de aristocratia catolica franceza de la Paris, incepand cu anul 1885. Peste 12 ani, un incendiu devastator avea sa curme 126 de vieti, victimele fiind in majoritate femei din familii aristocrate.