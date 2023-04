Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Consiliului National de Securitate de la Casa Alba, John Kirby, a reacționat, dupa ce pilotul de pe avionul de vanatoare Su-27 care a atacat și doborat o drona americana de recunoaștere UAV MQ-9 Reaper deasupra Marii Negre a fost decorat de ministrul rus al apararii, informeaza…

- Ministrul rus al apararii i-a decorat pe piloții implicați in coliziunea cu drona americana MQ-9 Reaper deasupra Marii Negre, potrivit DIGI 24. Armata SUA a... The post Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a decorat piloții care au doborat drona americana in Marea Neagra appeared first on Special…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, le-a acordat distincții de stat piloților celor doua avioane de vanatoare Su-27 care au fost implicate in incidentul de deasupra Marii Negre in urma caruia o drona americana MQ-9 Reaper a fost doborata, relateaza agenția rusa de presa Interfax și The Guardian,…

- Șeful Statului Major Interarme al armatei SUA, generalul Mark Milley, a declarat miercuri, 15 martie, ca Statele Unite nu știu daca avionul de vanatoare rusesc a lovit intenționat drona americana MQ-9 Reaper in incidentul care s-a produs deasupra Marii Negre cu o zi inainte, informeaza CNN . Acesta…

- Un incident implicand o drona de tip Reaper de fabricatie americana a avut loc in spatiul international din Marea Neagra. Comandamentul European al SUA a indicat intr-un comunicat ca doua avioane rusesti de tipul Su-27 au efectuat o interceptare nesigura si neprofesionista a unui avion fara pilot MQ-9…

- Un incident implicand o drona de tip Reaper de fabricatie americana a avut loc in spatiul international din Marea Neagra. Comandamentul European al SUA a indicat intr-un comunicat ca doua avioane rusesti de tipul Su-27 au efectuat o interceptare nesigura si neprofesionista a unui avion fara pilot MQ-9…

- Doua avioane de vanatoare de tip Suhoi 27 (Su-27) au lovit marti un avion american fara pilot (drona) de tip Reaper deasupra Marii Negre, o zona foarte supravegheata de NATO de la inceputul Razboiului rus in Ucraina. Drona a cazut in apele marii. Deși asemenea aparate de zbor sunt staționate și in Romania,…

- Un avion de vanatoare de tip Suhoi 27 (Su-27) a lovit marti un avion american fara pilot (drona) de tip Reaper deasupra Marii Negre, o zona foarte supravegheata de NATO de la inceputul Razboiului rus in Ucraina, anunta armata americana, relateaza AFP. "Drona noastra de tip MQ-9 efectua operatiuni de…