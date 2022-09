Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara a anunțat ca in urmatoarele saptamani vor fi demarate „lucrari majore de reparații” in spațiile din Bastionul Maria Theresia aflate in proprietatea municipalitații. „Vor fi reparate și igienizate atat spațiile interioare, cat și cele exterioare, aparținand domeniului public. Intenția…

- Primaria Timișoara a anunțat ca in urmatoarele saptamani vor fi demarate „lucrari majore de reparații” in spațiile din Bastionul Maria Theresia aflate in proprietatea municipalitații. „Vor fi reparate și igienizate atat spațiile interioare, cat și cele exterioare, aparținand domeniului public. Intenția…

- Bucatarii amatori din Timișoara pot participa la un concurs in care sa reinterpreteze borșul ucrainean. Sa spunem ca acest concurs despre borș este parte a unui program, La Pas, care este organizat sub egida Timișoara Capitala Europeana a Culturii și este finanțat de Primaria Timișoara prin Centrul…

- Ministerul Culturii a venit cu mai multe detalii despre imobilul de pe strada Alecsandri, o atracție prin imaginea a doi batranei ce așteapta la geam, și afirma ca in actele permisive nu este prevazuta demolarea acestuia. „In cazul in care se va constata ca au fost efectuate anumite lucrari fara deținerea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi 19 iulie, se vor executa lucrari de reparatii pe DN 7, in judetele Arges si Valcea, astfel: DN 7 Pitesti Ramnicu Valcea, intre kilometrii 145 500 de metri ndash; 149 500 de metri, pe raza comunei Draganu, judetul Arges,…

- Primarul Timișoarei Dominic Fritz a anunțat ca evenimentul oficial de lansare a Capitalei Culturale Europene va avea loc in 17-19 februarie. Primarul Dominic Fritz a anunțat ca evenimentele culturale premergatoare Capitalei Culturale au inceput deja. Acesta spune ca, anul acesta, prin Centrul de…

- INFOTRAFIC: Restricții de circulație pe autostrada A10 Sebeș-Turda, pentru efectuarea unor lucrari. Recomandari pentru șoferi INFOTRAFIC: Restricții de circulație pe autostrada A10 Sebeș-Turda, pentru efectuarea unor lucrari. Recomandari pentru șoferi Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al…