- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana pana cel tarziu pe data de 31 ianuarie daca Partidul Conservator va caștiga majoritatea in Parlament in alegerile care vor avea loc in doua saptamani, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.”Daca…

- Opozitia laburista din Marea Britanie i-a acuzat miercuri pe conservatori ca desfasoara "negocieri secrete" cu SUA pentru a "vinde" companiilor americane sistemul de sanatate britanic gratuit, in cadrul unui viitor acord comercial post-Brexit, acuzatii dezmintite imediat cu fermitate, potrivit France…

- Premierul britanic Boris Johnson si seful opozitiei laburiste Jeremy Corbyn s-au duelat marti seara pe subiectul referitor la Brexit, in prima dezbatere televizata, sperand sa mai obtina cateva voturi inaintea alegerilor legislative din 12 decembrie, informeaza AFP si Reuters. "Sa punem…

- Uniunea Europeana și Marea Britanie au ajuns la un acord pe Brexit, a anunțat Jean Claude Juncker. S-a ajuns la un „nou acord excelent” de Brexit, a anunțat și premierul britanic, Boris Johnson.

- Liderul opozitiei laburiste britanice Jeremy Corbyn a subliniat miercuri ca el trebuie sa conduca orice guvern interimar care sa indeparteze Regatul Unit de un Brexit fara acord in cazul in care premierul Boris Johnson este nevoit sa renunte la functie, transmite dpa, potrivit Agerpres. Guvernul…

- 'Este un pas mare (...) Daca Comisia are vointa politica si incurajarea din partea statelor membre de a continua negocierile foarte-foarte repede, acum, pe un numar mic de teme, in mare pe baza draftului, atunci un acord ce poate fi sustinut de Consiliul European si de Camera Comunelor, pe 19 octombrie,…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca nu intenționeaza sa demisioneze pentru a evita sa fie obligat sa ceara de la Uniunea Europeana o noua amânare a procesului Brexit, informeaza publicația The Irish Times, scrie Mediafax. La începutul lunii septembrie, partidele de opoziție,…

- Consecintele iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana pot avea un impact asupra primei ligi engleze de fotbal, poate cea mai puternica din lume, in timp ce Federatia engleza spera ca acest Brexit va da un impuls echipei nationale a Albionului, relateaza dpa. Regatul Unit ar trebui sa paraseasca…