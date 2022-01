Marea Britanie vrea să interzică testele de virginitate și himenoplastia Guvernul britanic are în vedere interzicerea operatiei de refacere a himenului si testele de virginitate, pe fondul constrângerilor la care sunt supuse femeile si fetele din anumite comunitati, iar o opinie în acest sens a fost exprimata si de Organizatia Mondiala a Sanatatii, scriu BBC și News.ro.



Prin aceasta interventie chirurgicala este recreat himenul femeii, care în unele culturi este legat de virginitate si a fost descris ca o forma de abuz. Procedura va fi incriminata, precum si testarea virginitatii.



Ministrul Sanatatii Gillian Keegan a spus ca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

