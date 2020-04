Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie este gata sa demareze cel mai vast studiu asupra unui medicament despre care se crede ca ar putea trata infectia cu coronavirus. 6.000 de pacienti vor lua parte la testarea medicamentului Tocilizumab, comercializat sub numele RoActemra ori Actemra.

- Marea Britanie este gata sa demareze cel mai vast studiu asupra unui medicament despre care se crede ca ar putea trata infectia cu coronavirus. 6.000 de pacienti vor lua parte la testarea medicamentului Tocilizumab, comercializat sub numele RoActemra ori Actemra. Tocilizumab este folosit in mod curent…

- 732 de cetațeni romani sunt infectați cu noul coronavirus in strainatate, din care 422 in Italia. In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 732 cetațeni romani au…

- ​Studioul american Niantic, deținatorul jocurilor Pokemon Go și Harry Potter: Wizards Unite, a achiziționat marți startup-ul de realitate augmentata 6D.ai, fondat în Marea Britanie de catre un IT-ist român împreuna cu un antreprenor australian. Citește mai departe și comenteaza…

- Pandemia de coronavirus a schimbat lumea pe care o cunoșteam, iar oamenii de știința cauta sa ințeleaga care este de fapt sursa noului virus. Studiile arata ca, mai mult ca sigur, noul coronavirus nu a fost creat intr-un laborator . Un studiu nou sugereaza insa ca ca SARS-CoV-2 ar fi circulat in populațiile…

- Daca tusea seaca și febra sunt avertismentele de prim rang prin care corpul ne atenționeaza ca am putea fi infectați cu noul coronavirus, un alt simptom, numit ansosmie, e specific acestei boli. Potrivit Daily Mail, simptomul apare cu predilecție la persoanele tinere, care iși pierd treptat gustul…

- Unele dintre victimele eruptiei vulcanului Vezuviu din anul 79 d.Hr. ar fi murit mai lent decat se estimase initial, conform unei noi cercetari, realizata in Marea Britanie, citata joi de Press Association. Potrivit estimarilor initiale, persoanele care au trait in orasul Herculaneum,…