- In Marea Britanie a inceput cursa pentru inlocuirea lui Boris Johnson, care a demisionat, ieri, din functia de lider conservator si, implicit, din cea de prim-ministru, in urma unei revolte fara precedent in propriul partid. Seful comisiei parlamentare de politica externa, Tom Tugendhat, este primul…

- Deputatul conservator britanic Tom Tugendhat a anuntat joi seara ca intra in cursa pentru a-i succeda lui Boris Johnson, deschizand astfel balul candidatilor dupa anuntul demisiei premierului, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Urmatorul lider al Partidului Conservator britanic (Tory) urmeaza sa fie si premierul Regatului Unit, iar potrivit sondajelor ministrul britanic al Apararii Ben Wallace, facut popular de Razboiul rus din Ucraina, este favorit, insa presa evoca si alte nume ale unui succesor in urma demisiei lui Boris…

- Urmatorul lider al Partidului Conservator (Tory) din Marea Britanie urmeaza sa fie si premierul Regatului Unit, iar, potrivit sondajelor, ministrul Apararii ,Ben Wallace, facut popular de razboiul dus de Vladimir Putin impotriva Ucrainei, este favorit, insa presa evoca si alte nume ale unui posibil…

- Boris Johnson anunța un nou cabinet in timp ce incearca sa se agațe de putere pana in octombrie, scrie presa din Marea Britanie. James Cleverly va fi numit secretar de educație, Robert Buckland va fi secretar de galeza și Greg Clark va fi secretar de comunitați. Johnson va rosti o adresa națiunii in…

- Liderul opoziției britanice, Keir Starmer, a afirmat, luni, ca nu intenționeaza sa porneasca procedurile de revenire in Uniunea Europeana daca laburiștii revin la putere dupa urmatoarele alegeri, in condițiile in care partidul cunoaște o creștere puternica in sondaje pe fondul nepopularitații premierului…

- Premierul britanic Boris Johnson doreste sa reinvie sistemul imperial de masura, folosit in mod traditional in Marea Britanie, ce foloseste livra sau unciile, intr-o miscare post-Brexit care divizeaza deopotriva publicul cat si afacerile, transmite Reuters. In aceeasi saptamana in care este sarbatorita…

- O fotografie de la convorbirea Boris Johnson - Volodimir Zelenski desfașurata astazi la Kiev a fost postata pe pagina de Twitter a Ambasadei Ucrainei in Marea Britanie. Fotografia este insoțita de un singur cuvant: "Surpriza".