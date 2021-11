Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de finante, Rishi Sunak, a anuntat la sfarsitul saptamanii ca va debloca inca sase miliarde de lire sterline (sapte miliarde de euro) pentru a ajuta serviciul britanic de sanatate publica (NHS) sa resoarba intarzierile acumulate in timpul crizei sanitare, in cadrul noului sau buget,…

- Ministrul britanic de finante, Rishi Sunak, a anuntat la sfarsitul saptamanii ca va debloca inca sase miliarde de lire sterline (sapte miliarde de euro) pentru a ajuta serviciul britanic de sanatate publica (NHS) sa resoarba intarzierile acumulate in timpul crizei sanitare, in cadrul noului sau buget,…

- Un barbat din Targu Frumos a fost reținut fiind cercetat intr-un dosar penal de fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si zadarnicirea combaterii bolilor. Polițiștii au descoperit mai multe certificate verzi falsificate. Potrivit anchetatorilor, joi, politistii din cadrul Sectiei nr.…

- La trei ani dupa ce a provocat senzatie autodistrugandu-se partial, creatia “Fata cu balon” a artistului Banksy a urcat zilele trecute la 18,6 milioane de lire sterline (21,8 milioane de euro) in cadrul unei licitatii care a avut loc la Londra. Suma reprezinta un nou record pentru artistul britanic,…

- Numarul zilnic de noi cazuri Covid din Marea Britanie a crescut in ultima luna dupa eliminarea majoritații restricțiilor pandemice și pe masura ce școlile și birourile au fost redeschise, relateaza The Guardian. Aceasta creștere este alimentata in special de varianta Delta, mai contagioasa. Ultimul…

- Organizatorii Untold au anunțat joi ca fanii care au sosit la ediția a șasea a festivalului au cheltuit in Cluj-Napoca peste 35 de milioane de euro. Potrivit organizatorilor, din cei peste 265.000 de participanți, cat au fost in acest an in toate cele 4 zile de festival, 25% sunt din județul Cluj, 15%…

- Milioane de persoane care au probleme de vedere, printre care cele cauzate de degenerescența maculara specifica vârstei, cataracte și afecțiuni oculare provocate de diabet, au un risc mai mare de a dezvolta demența, arata un nou studiu citat de MSN.Problemele de vedere pot fi unul dintre…

- Atacantul francez Kylian Mbappe ar fi respins o propunere din partea clubului Paris Saint-Germain pentru a-si prelungi contractul cu echipa pariziana pentru de 45 milioane euro net pe sezon, a anuntat, miercuri, cotidianul Le Parisien, citat de agentia EFE. Dupa inchiderea perioadei de transferuri…