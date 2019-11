Stiri pe aceeasi tema

- Sprijinul pentru Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, a ramas neschimbat la 40% din intentiile de vot in ultima saptamana, in timp ce Partidul Laburist urca un punct procentual, pana la 30%, releva un sondaj de opinie realizat de Panelbase in perspectiva alegerilor anticipate…

- Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, are un avans de sapte puncte procentuale fata de Partidul Laburist in perspectiva alegerilor anticipate din 12 decembrie din Regatul Unit, indica un sondaj de opinie realizat de ICM si publicat luni de Reuters. Astfel, in acest prim sondaj…

- Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, are un avans cuprins intre 11 si 17 puncte procentuale fata de Partidul Laburist, indica trei sondaje de opinie realizate in perspectiva alegerilor anticipate din 12 decembrie din Regatul Unit, al treilea scrutin din aceasta tara organizat…

- Partidul Laburist (Labour) din Marea Britanie si-a dat marti acordul in vederea organizarii unor alegeri anticipate, pe care premierul britanic Boris Johnson incearca sa le obtina marti in Parlament, a anuntat liderul formatiunii Jeremy Corbyn, relateaza AFP.

- Partidul Conservator al premierului Marii Britanii, Boris Johnson, are un avans de 15 procente fața de principala formațiune de opoziție, Partidul Laburist, potrivit unui sondaj de opinie dat publicitații sambata, in contextul unor posibile alegeri anticipate cauzate de impasul privind Brexit, scrie…

- Premierul britanic conservator, Boris Johnson, a suferit un nou esec sambata, odata cu demisia altui deputat din partidul sau, care a optat sa se alature unei formatiuni din opozitie care se opune Brexitului, transmite AFP. Sam Gyimah, fost ministru al universitatilor si stiintei, s-a…

- Opoziția din Marea Britanie nu va susține cererea prim-ministrului Boris Johnson de a convoca alegeri anticipate inaintea ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, au transmis vineri reprezentanții Partidului Laburist, conform BBC și Reuters preluat de mediafax.Boris Johnson urmeaza sa…

- Boris Johnson a promis sa scoata Marea Britanie din UE pe 31 octombrie, indiferent daca reuseste sau nu sa obtina un acord de Brexit cu Bruxellesul, in pofida faptului ca multi parlamentari se opun unei iesiri fara acord. Un sondaj de opinie arata ca 54% dintre respondenti au raspuns ca sunt de acord…