- Cozi s-au format luni la intrarea in magazinele din Anglia, in timp ce frizeriile si-au primit clientii disperati, dupa ce la miezul noptii barurile care au terase au inceput sa serveasca din nou bauturi odata cu incheierea celor trei luni de lockdown impus de guvernul premierului britanic Boris Johnson…

- Sute de demonstranti au participat, simbata, la marsuri in Marea Britanie, impotriva unei legi care ar conferi politiei prerogative suplimentare in combaterea protestelor, transmite Reuters. Proiectul de lege referitor la politie, infractiuni, condamnari si instante ar inaspri masurile pe…

- Peste 5 milioane de oameni au primit ambele doze ale vaccinului impotriva coronavirusului in Marea Britanie, informeaza bbc.com. Numarul total al persoanelor care au primit o doza este 31.425.682. Dintre acestia, au primit ambele doze 5.205.505 britanici, potrivit news.ro. Citește și: IMAGINI…

- ”Sunt absolut incantat ca peste 20 de milioane de persoane au fost vaccinate in Regatul Unit”, a spus Hancock duminica, intr-un videoclip postat pe Twitter.I’m delighted more than 20 million people across the UK have now been vaccinated. A magnificent achievement for the country. The vaccine is our…

- Comisiile reunite pentru buget, finante si banci din Parlament au avizat favorabil propunerea bugetara pentru Consiliul Concurentei, aferenta anului 2021. Proiectul de buget al institutiei a primit 25 de voturi "pentru", 16 voturi "impotriva" si o abtinere. …

- Producatorul sud-coreean Hyundai va construi in Marea Britanie primul aeroport pentru aparatele eVTOL. Obiectul va fi situat in orașul Coventry și, potrivit Hyundai, va fi o platforma de testare pentru viitoarele proiecte pe noua piața a taxiurilor zburatoare. Despre acest lucru scrie New Atlas. Proiectul…

- 1937: la Zalau vede lumina tiparului „Almanahul Dascalilor Nostri” S-a intamplat in 28 ianuarie 814 – A murit Carol cel Mare, regele francilor (n.02.04.768) 1784 – S-a nascut George Hamilton-Gordan, conte de Aberdeen, prim ministru al carui guvern a implicat Marea Britanie in Razboiul Crimeei impotriva…