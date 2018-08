Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Marea Britanie a efectuat mai multe percheziții dupa atacul de marți dimineața, de la intrarea in Parlament, cand o mașina a lovit in plin barierele. Suspectul este un cetațean britanic de 29 de ani, care a venit din alta țara.

- Politistii din Marea Britanie au perchezitionat marti trei locuinte in urma incidentului din Londra, unde un barbat a intrat cu un vehicul intr-o bariera a Parlamentului britanic, ranind cel putin trei persoane, relateaza Reuters.

- Atacul comis marti in fata Parlamentului de la Londra este socant, a declarat premierul Theresa May, avertizand ca amenintarea terorista ramane ridicata in Marea Britanie, relateaza Reuters. Politia...

- Politia britanica a anuntat ca un barbat a intrat in mod deliberat cu masina in pietoni si biciclisti, ranind trei persoane, inainte de a lovi bariera de securitate din fata Parlamentului britanic."Amenintarea terorista la adresa Marii Britanii ramane ridicata. Cer populatiei sa fie vigilenta",…

- Atacul comis marti in fata Parlamentului de la Londra este socant, a declarat premierul Theresa May, avertizand ca amenintarea terorista ramane ridicata in Marea Britanie, relateaza Reuters. Politia britanica a anuntat ca un barbat a intrat in mod deliberat cu masina in pietoni si biciclisti,…

- Momentul in care o masina a intrat in barierele din fata Parlamentului britanic a fost filmat. Autoritatile au precizat ca cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce un barbat a intrat cu masina in barierele din fata Parlamentului din Marea Britanie.

- Barbatul arestat de politia britanica dupa ce si-a propulsat masina in bariera de securitate din fata Parlamentului de la Londra marti dimineata este suspectat de ''acte teroriste'', a anuntat Scotland Yard, citat de AFP si Reuters. Politia a indicat ca trateaza incidentul…

- Niciunul dintre pietonii raniti in urma incidentului de marti dimineata, cand un autoturism a lovit bariera de securitate din fata parlamentului britanic la Londra, nu a suferit rani grave care sa-i puna in pericol viata, mentioneaza politia britanica, potrivit AFP si Reuters. Politia nu a specificat…