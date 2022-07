Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de Finante, Rishi Sunak, si ministrul Sanatatii, Sajid Javid, doi membri importanti ai Guvernului de la Londra, au demisionat marti seara, distantandu-se de premierul Boris Johnson, supus presiunilor intense pentru a se retrage de la pu

