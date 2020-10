Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson anunța ca Anglia va intra in carantina. Autoritatile au confirmat sambata ca Regatul Unit a depasit pragul de 1 milion de contaminari cu SARS-CoV-2. Prim-ministrul Boris Johnson a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca Anglia va intra in carantina din 5 noiembrie pana pe 2 decembrie si…

- Marea Britanie a depasit un milion de cazuri de nou coronavirus, cu 1.011.660 de cazuri depistate, a anuntat guvernul sambata, cu putin timp inainte de o conferinta de presa a premierului Boris Johnson pentru a dezvalui strategia sa de combatere a bolii. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 21.915…

- Regatul Unit al Marii Britanii vrea sa evite un lockdown total, iar pentru asta ministrul de externe britanic spune ca ar trebui ca autoritațile sa aiba o abordare zonala in ceea ce privește masurile de limitare a pandemiei. Ministrul de externe britanic Dominic Raab spune ca masurile mai stricte ar…

- De la 1 ianuarie Regatul Unit al Marii Britanii introduce noi reguli pentru cetațenii din Uniunea Europeana. Noile reguli prevad interzicerea intrarii pe teritoriul țarii a cetațenilor din Uniunea Europeana care au cazier, transmite Reuters. Aceleași reguli se aplica și pentru cetațenii din restul țarilor…

- Termenul autoimpus de premierul britanic Boris Johnson pentru a ajunge la un acord comercial coerent intre Regatul Unit si UE a trecut, iar discutiile sunt deosebit de dificile intre cele doua parti. S-a ajuns in situatia in care semnarea intregului Brexit sa depinda de o industrie care da socoteala…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat in mesajul sau catre națiune, prezentat astazi in Parlament, ca maștile vor fi obligatorii pentru personalul barurilor, al magazinelor, pentru ospatari și șoferii de taxi. Premierul britanic a anunțat astfel noile restricții care vor intra in vigoare pentru…

- Negociatorii șefi ai UE și ai Regatului Unit pentru Brexit s-au întâlnit joi la Bruxelles pentru a încerca sa evite o defalcare a discuțiilor privind viitoarea relație comerciala, în ciuda dorinței Marii Britanii de a reconsidera condițiile desparțirii, scrie AFP.Britanicul…

- Guvernul de la Paris a avertizat, vineri, cu masuri simetrice dupa ce Marea Britanie a luat decizia plasarii in carantina a persoanelor care vin din Franta, informeaza cotidianul The Guardian.Incepand de sambata de la ora 4.00 (5.00, ora Frantei, 6.00, ora Romaniei), persoanele care vin din…