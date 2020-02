Stiri pe aceeasi tema

- ORA DE VARA 2020. Irlanda de Nord va pastra unele reguli ale Uniunii Europene, pentru a permite libera circulație cu Irlanda, conform acordului prin care s-a facut Brexitul. Printre aceste reguli - va trebui sa pastreze ora Uniunii Europene, care nu se va mai schimba primavara și toamna, potrivit…

- Peste 3 milioane de cetateni ai Uniunii Europene (UE27) au depus cereri pentru a trai si a lucra in Regatul Unit dupa Brexit, a anuntat Ministerul de Interne britanic. Potrivit autoritatilor de la Londra, peste 2,7 milioane de solicitanti au primit permisiunea de a ramane in Regatul Unit. In perioada…

- O crestere a rasismului dupa izbucnirea epidemiei cu coronavirus din China, mergand de la abuzuri verbale la atacuri fizice, a fost resimțita de asiaticii care locuiesc in Marea Britanie, relateaza joi Press Association potrivit news.ro. Cu toate ca in Regatul Unit au fost inregistrate doar doua…

- Premierul britanic Boris Johnson va adopta luni o atitudine ferma si "fara concesii" la adresa Uniunii Europene, intr-un discurs care vizeaza definirea principalelor linii ale politicii Regatului Unit post-Brexit, a relatat duminica presa britanica, citata de AFP."Brexit, ziua 1: Johnson alege ruptura…

- Marfurile si bunurile vor continua sa circule liber intre tara noastra si Marea Britanie, chiar daca Regatul Unit va fi de sambata, in mod oficial, in afara Uniunii Europene. Acordul de retragere a Marii Britanii din UE, asa cum a fost ratificat miercuri de Parlamentul European, prevede o perioada…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj, la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeana. Potrivit sefului statului, aceasta premiera "este un moment care va influența evoluția proiectului european, antrenand o noua dinamica la nivelul Uniunii…