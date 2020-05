Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Marii Britanii i-a dat castig de cauza miercuri fostului lider al partidului republican irlandez Sinn Fein, Gerry Adams, care a contestat, dupa mai bine de 40 de ani, doua condamnari pentru tentative de evadare in perioada conflictului din Irlanda de Nord, transmite AFP. Curtea Suprema…

- La extragerile EuroMillions participa loteriile nationale din noua tari – Franta, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Belgia, Irlanda, Austria, Elvetia si Luxemburg. Barbatul are de incasat 58.366.487,5 lire sterline atunci cand isi va revendica premiul, dupa ce a ghicit toate cele cinci numere castigatoare…

- Numarul oficial de cazuri de coronavirus din Romania a urcat sambata la pranz la 8.418 dupa raportarea a inca 351 de infecții. Ultimul bilanț al deceselor provocate de Covid-19 a ajuns astazi la 417 dupa raportarea a inca șase victime. Pana astazi, 18 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Testarea la ieșirea din spital este o procedura medicala standard, conform purtatorului de cuvant al prim-ministrului Marii Britanii. Citește și: Boris Johnson, discurs memorabil dupa ce a invins coronavirusul. Doua asistente din Noua Zeelanda si Portugalia i-au salvat viata VIDEO Boris…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis mai multe recomandari lucratorilor romani care se afla la acest moment in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Sfaturile se refera la in cazul in care acestia intampina probleme legate de contractele de munca. Ministerul prezinta deciziile luate…

- Printul William si Kate Middleton se afla la Dublin, unde s-au intalnit deja cu premierul Leon Varadkar si partenerul acestuia, Matthew Barrett. Intr-o discutie cu Joe Mooney, un paramedic in cadrul Serviciului Național de Ambulanța, William a spus: "Pariez ca toți cei care va solicita va spun ceva…

- Irlanda de Nord va fi șase luni pe an pe alt fus orar decat restul Marii Britanii! Irlanda de Nord va pastra unele reguli ale Uniunii Europene, pentru a permite libera circulație cu Irlanda, conform acordului prin care s-a facut Brexitul. Printre aceste reguli - va trebui sa pastreze ora Uniunii…

- Presedinta partidului Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a cerut Uniunii Europene sa-i sustina proiectul reunificarii Irlandei. Aceasta este a doua amenințare la adresa Marii Britanii, dupa ce premierul Scoției a cerut un nou referendum pentru independența.