- Un politist britanic era spitalizat sambata la Salisbury, in sudul Angliei, pentru o posibila expunere la agentul neurotoxic Noviciok, informeaza DPA, din surse confidentiale. Spitalul respectiv este in apropiere de Amesbury, unde un cuplu britanic a fost otravit sambata trecuta, potrivit Agerpres.…

- Politia a confirmat ca cele doua persoane britanice din Amesbury (sudul Angliei), care au fost internate in stare grava la spitalul din Salisbury, au fost victimele aceleiasi substante otravitoare folosita si in cazul fostului spion rus Serghei Skripal si fiica acestuia. Politia i-ar fi banuit pe…

- Cele doua persoane gasite in stare critica in locuinta lor din Amesbury au fost otravite cu Noviciok, neutotoxina cu care au fost otraviti, tot in Marea Britanie, fostul spion rus Seghei Skripal si fiica acestuia, a anuntat Politia metropolitana, scrie BBC. Cuplul, Charlie Rowley, in varsta de 45 de…

- Cei doi britanici care au fost gasiti sambata in stare critica la sambata la Amesbury, oras din sudul Angliei, situat la cativa kilometri de Salisbury unde fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa au fost victimele unei tentative de otravire in luna martie, au fost expusi la acelasi agent neurotoxic…

- O cantitate mica de agent neurotoxic ca cel folosit in otravirea fostului spion rus Seghei Skripal si a fiicei sale in Marea Britanie a fost produs, testat si distrus anul trecut in Cehia, arata un raport al agentiei militare de spionaj cehe, afirma presedintele ceh Milos Zeman, relateaza Associated…

- Republica Ceha a efectuat anul trecut un experiment cu agentul neurotoxic Noviciok, care a fost folosit pentru otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, a declarat joi seara presedintele ceh Milos Zeman, relateaza dpa. "Cantitatea de otrava produsa…

- Agentul neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in locuinta din Salisbury, sudul Angliei, luna trecuta, a fost livrat in 'forma lichida', a indicat marti Departamentul britanic pentru Mediu, Alimentatie si Afaceri Rurale (Defra), potrivit…