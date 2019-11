Marea Britanie: Eurofobul Nigel Farage nu se va prezenta la alegerile legislative

Eurofobul Nigel Farage a anuntat duminica ca nu se va prezenta la alegerile legislative britanice din 12 decembrie, preferand sa strabata tara pentru a sustine sutele de candidati ai partidului Brexit pe care il conduce, informeaza AFP si Reuters.



"M-am gandit foarte intens la aceasta problema", a declarat pentru BBC Farage, care a incercat de sapte ori sa se faca ales in Camera Comunelor.



"Daca sa gasesc un loc si sa incerc sa ma fac ales in parlament sau daca sa servesc mai bine cauza parcurgand Regatul Unit, in lung si in lat, sustinand 600 de candidati? Am decis ca…