Stiri pe aceeasi tema

- Eurofobul Nigel Farage a anuntat duminica ca nu se va prezenta la alegerile legislative britanice din 12 decembrie, preferand sa strabata tara pentru a sustine sutele de candidati ai partidului Brexit pe care il conduce, informeaza AFP si Reuters. "M-am gandit foarte intens la aceasta…

- Independenta Scotiei este foarte aproape, a declarat premierul scotian Nicola Sturgeon in fata miilor de manifestanti adunati in Glasgow sambata, pentru a cere organizarea unui nou referendum in aceasta problema, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Alegerile legislative pe care le avem in 12…

- Semnal de alarma tras de Autoritatea Electorala Permanenta înainte cu doua saptamâni de primul tur al alegerilor prezidentiale. &"Votul prin corespondența fost un eșec, spun reprezentantii AEP.

- MAE a publicat lista și harta interactiva cu secțiile de votare din strainatate pentru alegerile prezidențiale 2019. Lista si harta interactiva ale celor 835 de sectii de votare pe care Guvernul le organizeaza in strainatate la alegerile prezidentiale din luna noiembrie au fost publicate pe site-ul…

- Deputații și senatorii se intorc luni in Parlament pentru inceputul sesiunii parlamentare. Aceștia vor alege noua componența a Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului. Un nou președinte al Senatului va trebuie ales in cazul in care Calin Popescu Tariceanu va demisiona din funcție.Citește…

- "Ne asteptam ca expansiunea economiei romanesti sa continue in 2019, cu o crestere de sub 4%, stimulata de consumul public si privat. In 2020 insa, ciclul de crestere economica ar urma sa se inverseze, iar avansul PIB se va diminua spre 3%-3,5% si posibil chiar mai jos, pe masura ce impulsul fiscal,…

- AEP informeaza ca miercuri incepe perioada electorala pentru alegerea Presedintelui Romaniei si se incheie dupa publicare rezultatului scrutinului in Monitorul Oficial. O noutate este utilizarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot in toate sectiile din tara si strainatate. Comunicatul…

- Comisia Electorala Centrala anunta ca mierucri, 21 august, incepe desemnarea si inregistrarea candidatilor la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie, in circumscriptiile electorale uninominale nr.17, 33, 48 si 50.