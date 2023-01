Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Rishi Sunak a subliniat, in timpul unei convorbiri telefonice avute sambata cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, ca Marea Britanii vrea sa trimita o parte din tancurile sale de lupta in Ucraina, impreuna cu sprijin suplimentar de artilerie. The Guardian noteaza ca este vorba de furniza…

- Marea Britanie a decis sa trimita tancuri in Ucraina. Anunțul a fost facut de un purtator de cuvant al guvernului britanic, in urma unei convorbiri telefonice intre premierul Rishi Sunak și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite The Guardian.

- Premierul britanic Rishi Sunak va trimite o companie de tancuri in Ucraina inaintea unei ofensive de primavara, scrie The Sun . Premierul Rihi Sunak il va informa astazi pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu privire la acest plan, subliniind ca „vrem ca acțiunile noastre sa fie mai graitoare…

- Polonia este gata sa livreze Ucrainei o companie de tancuri Leopard cerute de Kiev, in cadrul unei coalitii internationale, a declarat miercuri presedintele polonez, informeaza AFP, transmite AGERPRES . „O companie de tancuri de asalt Leopard (14 blindate) va fi transmisa in cadrul unei coalitii care…

- Regatul Unit ia in considerare, in premiera, livrarea de tancuri britanice Ucrainei, potrivit surselor Sky News . Ar fi vorba de circa 10 astfel de echipamente de lupta grele, destule cate sa echipeze o companie de tancuri. „De cateva saptamani” au loc discuții despre furnizarea unui numar de tancuri…

- Informația a fost confirmata miercuri de presedintele american Joe Biden, transmite CNN.Intrebat de reporteri daca livrarea de vehicule blindate Bradley pentru Ucraina este „in discutie”, Biden a raspuns afirmativ, fara sa ofere alte detalii.Bradley este conceput pentru a transporta trupe pe campul…

- La Washington, Volodimir Zelenski a facut provizii de imagini pentru cartile de istorie, precum si de promisiuni. Dar numai pe campul de lupta Ucraina va putea cu adevarat convinge Statele Unite si Occidentul sa o sustina in continuare, potrivit analistilor. Scurta vizita de miercuri a presedintelui…

- Aflat la Londra, Jens Stoltenberg, 63 de ani, secretarul general al NATO, a declarat ca președintele rus Vladimir Putin a facut „mai multe greșeli uriașe” cand a invadat Ucraina, subestimand inclusiv capacitarea Alianței de a sprijini Kievul, relateaza The Guardian . „Președintele Putin a facut cateva…