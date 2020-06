Marea Britanie, doborâtă de coronavirus! Economia Regatului Unit s-a prăbușit pur și simplu Lovitura de proporții primita de a doua economie a Europei. In luna aprilie a inregistrat o scadere dramatica, cu peste 20% comparativ cu luna precedenta. Una dintre cela mai puternice economii ale Europei a primit o lovitura de proporții in luna aprilie. Este vorba de economia britanica care s-a contractat in aprilie cu 20,4%, comparativ cu luna precedenta. Potrivit Oficiului National de Statistica este cel mai semnificativ declin lunar de cand se publica aceste date, adica din 1997. Motivul acestei lovituri ține de pandemia de Covid-19 și a introducerii la finalul lunii martie a masurilor de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura de proporții primita de a doua economie a Europei. In luna aprilie a inregistrat o scadere dramatica, cu peste 20% comparativ cu luna precedenta. Una dintre cela mai puternice economii ale Europei a primit o lovitura de proporții in luna aprilie. Este vorba de economia britanica care s-a contractat…

- Scaderea PIB-ului Marii Britanii "este de aproape zece ori mai cuprinzatoare decat cel mai semnificativ declin de dinaintea epidemiei", a explicat Jonathan Athow, statistician in cadrul ONS. "Efectiv toate sectoarele economiei au fost afectate, cea mai semnificativa contributie la acest declin…

- Economia britanica s-a contractat in aprilie cu 20,4%, comparativ cu luna precedenta, cel mai semnificativ declin lunar de cand se publica aceste date, respectiv 1997, a anuntat vineri Oficiul National de Statistica (ONS), situatia fiind creata in urma introducerii la finalul lunii martie a masurilor…

- Economia britanica s-a contractat in aprilie cu 20,4%, comparativ cu luna precedenta, cel mai semnificativ declin lunar de cand se publica aceste date, respectiv 1997, a anuntat vineri Oficiul National de Statistica (ONS), situatia fiind creata in urma introducerii la finalul lunii martie a masurilor…

- Marea Britanie inregisteaza cel mai rapid declin trimestrial al economiei de la criza din 2008 și se pregatește de o prabușire anuala istorica de 14% Economia britanica s-a contractat in primul trimestru din acest an in cel mai rapid ritm de la criza din 2008, in urma introducerii masurilor destinate…

- Rusia a inregistrat marti alte 10.899 de contaminari cu noul coronavirus, iar bilantul a crescut la 232.243 de cazuri de la inceputul epidemiei de covid-19 si l-a depasit pe cel al Marii Britanii, relateaza Reuters.

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au scazut cu 97% in aprilie, la 4.321 unitati - cel mai redus nivel din februarie 1946 - in urma inchiderii showroom-urilor dupa instituirea masurilor de urgenta pentru limitarea pandemiei de coronavirus (Covid-19), a anuntat marti Asociatia Producatorilor…

- Un profesor britanic care s-a aflat saptamana aceasta in Downing Street dupa ce l-a convins pe premierul Boris Johnson sa inaspreasca raspunsul Marii Britanii la epidemia de coronavirus s-a autoizolat dupa ce a dezvoltat tuse uscata persistenta si febra, informeaza miercuri Reuters.