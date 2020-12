Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Gradina Botanica Regala din Londra (RBG Kew) au descoperit cea mai urata orhidee din lume, fiind localizata in padurile din Madagascar, transmite CNN."Gastrodia agnicellus" a fost etichetata "cea mai urata orhidee din lume", fiind una dintre cele 156 de plante și ciuperci identificate…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se vor intalni miercuri seara, la Bruxelles, pentru a incerca sa deblocheze negocierile referitoare la acordul comercial post-Brexit, a anuntat, marti guvernul de la Londra, transmite Reuters. Citește și: SURSE…

- Grupul britanic Ineos, controlat de miliardarul Jim Ratcliffe, renumit pentru sprjinul oferit campaniei în favoarea Brexitului, a decis sa construiasca primul sau automobil la o uzina din Franta, renuntând la planurile anterioare care vizau construirea unei uzine în Marea Britanie,…

- Vaccinul impotriva COVID dezvoltat de Pfizer și BioNTech va putea primi autorizarea in UE pana la finalul anului, in vreme ce serul celor de la Moderna va putea primi unda verde la inceputul lui 2021, ceea ce inseamna ca debutul campaniei de vaccinare in statele membre va avea loc cel mai devreme in…

- Șefa guvernului regional scoțian, Nicola Sturgeon, planuiește organizarea unui referendum pentru independența fața de Marea Britanie in prima parte a lui 2021. Opiniile sunt volatile, dar ultimele sondaje arata ca majoritatea scoțienilor susțin desprinderea de Regatul Unit, ca urmare a Brexit-ului,…

- Marea Britanie si Canada au incheiat, sambata, un acord comercial pentru asigurarea continuitatii unui fluxul de bunuri si servicii in valoare de 27 de miliarde de dolari (20,32 miliarde de lire sterline) dupa Brexit, angajandu-se sa discute anul viitor acorduri specifice, transmite Reuters, potrivit…

- Negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier i-a informat vineri pe eurodeputati ca ultima runda de negocieri a Uniunii Europene (UE) cu Marea Britanie cu privire la viitoarea realatie comericala a permis progrese, dar ca au ramas totodata ”multe probleme in suspans”, declara o sursa pentru Reuters,…

- Actionarii Unilever din Olanda au aprobat planul ce prevede incheierea structurii duale a companiei anglo-olandeze si formarea unei entitati cu sediul la Londra, transmite Reuters citata de Agerpres. Propusa unificare din 22 noiembrie va da gigantului din domeniul bunurilor de larg consum mai multa…