Stiri pe aceeasi tema

- O tradiție pastrata din 1951. In Romania se produc cele mai multe viori din UE, care ajung in toata lumea Statele membre ale Uniunii Europene au exportat anul trecut 105.000 viori, in valoare de 23,3 milioane de euro, iar Romania este cel mai mare exportator de viori al UE in restul lumii, arata datele…

- România a importat din tarile Uniunii Europene vin în valoare de peste 46 de milioane de euro în 2018 si a exportat vin în valoare de 24,9 milioane de euro, potrivit Eurostat, citat de Mediafax. În tarile din afara UE, România a exportat vin de 5,471 milioane euro…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 24.00 au votat la sectiile deschise in strainatate 296.141 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale. Cei mai multi romani au votat pana la ora 24.00 in:Italia: 51.454Marea Britanie: 50.083Germania: 41.388Spania: 36.729Republica…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 23.00 au votat la sectiile deschise in strainatate 295.636 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale. Cei mai multi romani au votat pana la ora 23.00 in:Italia: 51.454Marea Britanie: 50.081Germania: 41.388Spania: 36.729Republica…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 19.00, au votat la sectiile deschise in strainatate 252.056 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale. Au votat 133.958 de barbati si 118.098 femei, potrivit BEC.A doua zi de vot in strainatate s-a incheiat deja in: Australia,…

- Acestia si-au exprimat dreptul de vot la sectii de votare din Noua Zeelanda, Australia, Japonia, Coreea de Sud, Filipine, China, Malaezia si Singapore. În premiera, anul acesta românii din afara tarii au la dispozitie trei zile pentru a vota la urne în 835 de sectii…

- ​Tse Chi Lop, care conduce un imperiu de 17 miliarde de dolari din traficul de metamfetamina, cautat de polițiști. Catalogat ca fiind în ”aceeași liga” cu El Chapo, Chi Lop a devenit cel mai cautat om din toata Asia din cauza afacerilor sale, scrie Sky News.Canadian la origine…