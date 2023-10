Stiri pe aceeasi tema

- Celine Dion a avut o poveste de dragoste uimitoare cu Rene Angelil, care a trecut in neființa pe 14 ianuarie 2016. Cei doi au demonstrat ca acest tip de dragoste nu este doar posibil – ci poate fi și durabil. S-au intalnit cand ea avea doar 12 ani, iar el 38. Și dupa ani de […] The post Celine Dion,…

- „Pacala”, „Brigada Diverse”, „Nea Marin Miliardar”, „Secretul lui Bachus” – sunt doar cateva dintre filmele in care a jucat celebrul actor Sebastian Papaiani, care in anul 2023 ar fi implinit 87 de ani. Deși nu mai este in viața, iubirea lui nu moare. Dovada sunt declarațiile partenerei sale de viața.…

- Angela Similea, cunoscuta drept ”pasarea rara” a muzicii romanești se poate mandri cu o cariera impresionanta. De-a lungul timpului, artista a fost considerata un sex-simbol al anilor ‘80. Interpreta a fost mereu inconjurata de barbati frumosi si la fel de celebri, care s-au luptat pentru inima ei.…

- Horoscopul runelor pentru finalul lunii august 2023. Un horoscop runic este un ghid pentru calatoria ta spirituala și un ghid despre cum sa traiești viața la maxim. Așa ca, citește mai deaprte și vezi care sunt zodiile care iși vor intalni marea dragoste. Horoscopul runelor pentru finalul lunii august…

- Toma Caragiu a fost un personaj atat pe scena, cat și in viața reala. A fost indragostit nebunește de o singura femeie, de la care nu și-a putut lua gandul niciodata. A iubit-o pana in ultima clipa de viața și a facut numeroase sacrificii ca sa o aiba alaturi de el. Cine este femeia pe […] The post…

- Gigi Becali este unul dintre cei mai cunoscuți barbați din Romania, dar puțini știu detalii despre soția lui. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de iubire, ca in filme și au trecut prin multe de-a lungul anilor. Nimeni nu știe care este diferența de varsta dintre ei și nici care e legatura de rudenie.…

- Astrologii au dezvaluit ce spune horoscopul pentru ziua de luni, 7 august. Inceputul noii saptamani vine la pachet cu fluturași in stomac pentru unii nativi, cu evoluție profesionala pentru alții, dar și cu tensiuni pentru o parte dintre semnele zodiacale. Afla mai jos ce iți rezerva urmatoarele ore.…

- Nu este nici prima, și nici ultima data cand se vorbește intens despre marea dragoste a lui Ion Țiriac, jurnalista de origine egipteana, Sophie Ayad, ajunsa acum la 53 de ani. Dar, așa cum recunoștea miliardarul roman, intre ei a fost o adevarata poveste de iubire. Timp de 9 ani, Sophie Ayad a fost…