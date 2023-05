Stiri pe aceeasi tema

- Tucker Carlson, care a fost concediat de Fox News la sfarsitul lunii trecute, a declarat, intr-un videoclip publicat marti dupa-amiaza pe Twitter, ca va lansa in curand „o noua versiune” a emisiunii sale de televiziune pe platforma de socializare, scrie The Washington Post.„Vom aduce si alte lucruri,…

- La cateva zile dupa plecarea sa de la Fox News, prezentatorul conservator Tucker Carlson a anuntat marti ca isi va difuza noua emisiune pe Twitter, justificandu-si decizia prin faptul ca platforma "nu este un site partizan", informeaza AFP.

- Autopsiile cadavrelor gasite in gropi comune, legate de un cult religios din Kenya, au dezvaluit organe disparute și au ridicat suspiciuni de recoltare forțata. Achetatorii se pregatesc noua runda de exhumari, in zilele ce urmeaza.

- Numarul morților in atacurile cu rachete de vineri dimineața, asupra cladirilor rezidențiale și caselor din Ucraina a crescut la 22. In cladirea rezidențiala de noua etaje din Uman, care a fost lovita de ruși cu o racheta de croaziera, numarul morților a crescut la 20, in timp ce atacul asupra unei…

- Luni, la scurt timp dupa anunțul ca Tucker Carlson parasește postul unde a devenit celebru, redacția RT i-a transmis un mesaj pe twitter: „Buna, @TuckerCarlson, noi cei de la @RT_com avem intotdeauna mai multe intrebari de pus”, a scris pe pagina de Twitter a RT.In același timp, Simonian a scris pe…

- „Multi oameni ma intreaba, stii, exista extraterestrii? Si cred ca daca cineva ar sti ceva despre extraterestrii de pe Pamant, probabil ca eu as fi.Sunt foarte familiarizat cu chestiile spatiale. Si nu am vazut nicio dovada care sa demonstreze existenta extraterestrilor.Aș scrie imediat pe Twitter.…

- Mandatul secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a fost prelungit cu inca un an pana in octombrie 2024. Anunțul a fost facut pe 31 martie, de șeful Alianței nord atlantice, Jens Stoltenberg. Numit Secretar General Adjunct al NATO in octombrie 2019, Mircea Geoana i-a transmis in pagina sa…