Tabloul ''Femme nue couchee'', realizat in 1932 de Pablo Picasso, a fost adjudecat marti pentru suma de 67,5 milioane de dolari in cadrul unei licitatii de anvergura cu opere ale unor artisti importanti, organizata de casa Sotheby's la New York, informeaza Reuters.

Presedintele american Joe Biden a facut apel marti la americani sa respinga ''otrava'' adeptilor suprematiei albe, in cadrul unui discurs sustinut la Buffalo, New York, in locul in care a avut loc sambata un atac armat cu motivatii rasiste soldat cu zece morti, relateaza Reuters si AFP, potrivit…

Un tribunal rus a prelungit vineri cu o luna detenția preventiva a jucatoarei profesioniste americane de baschet Brittney Griner, a declarat avocatul acesteia pentru Reuters, anunța mediafax.

Paisprezece persoane au comparut marti in fata unui tribunal din Belgia pentru a raspunde acuzatiei ca au ajutat celula jihadista care a comis atacurile teroriste din 13 noiembrie 2015 la Paris, soldate cu 130 de morti, relateaza Reuters.

Mai multe persoane au fost impuscate marti intr-o statie a metroului din New York, unde au fost gasite dispozitive explozive, relateaza media locale, citand surse din departamentul de pompieri, potrivit Reuters.

Rusii instariti incearca sa isi transfere o parte din averile lor din Europa in Dubai, in ideea de a-si proteja activele de inasprirea sanctiunilor occidentale impuse Rusiei in urma invadarii Ucrainei, au declarat pentru Reuters mai multe surse financiare si juridice, scrie AGERPRES.

Politia rusa a intreprins vineri perchezitii la sediul de la Moscova al organizatiei nonguvernamentale ruse de aparare a drepturilor omului Memorial, a carei dizolvare a fost ordonata de justitia din Rusia, informeaza Reuters si AFP.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca Rusia a efectuat lovituri cu rachete asupra infrastructurii ucrainene si politiei de frontiera a tarii si ca explozii au fost auzite in multe orase, informeaza Reuters.