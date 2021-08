Noi sortimente de inghetața au fost retrase de pe rafturile magazinelor. Sunt vizate de aceasta masura mai multe sortimente din inghețata ”La strada” de capșuni. Acestea au fost limitate de pe rafturile Auchan, Cora și Carrefour. Toate produsele retrase urmeaza a fi distruse. Potrivit ANSVSA, unul dintre stabilizatorii folosiți are conținut de oxid de etilena peste limitele premise. ”Va informam ca Macromex recheama produsele de inghețata «La Strada Capșune». Compania Macromex, in calitate de proprietar al marcii de inghețata La Strada, produsa in Franța, a fost informata de catre unul din furnizorii…