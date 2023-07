Mare atenție la insecticidele cu aerosol. De ce au murit cei doi soți din Craiova Moartea groaznica a celor doi soți din Craiova intoxicați cu pesticide a șocat pe toata lumea. Experții avertizeaza ca insecticidele cu aerosol pot fi extrem de periculoase și chiar letale atunci cand sunt inhalate. Un barbat și o femeie au pierit la Spitalul de Urgența din Craiova, dupa ce au pulverizat spray impotriva insectelor in dormitorul lor. Cei doi au fost gasiți intr-o stare grava de catre fiica lor. Se pare ca femeia s-a simțit rau in cursul nopții și a vomitat. Dimineața, amandoi soții erau aproape inconștienți. Fiica i-a transportat imediat la spital, unde s-a constatat ca ambii pacienți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

