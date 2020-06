Mare atenție la ce mailuri primiți! Poliția Română trage semnalul de alarmă Potrivit unei postari de pe pagina de facebook a Poliției Romane, exista anumite ”entitați” care se folosesc de numele unor firme cunoscute pentru a insela romanii. „Atenția, mama prevenirii! Ce observați la cele doua mail-uri? ☝️Ambele se folosesc de numele unor firme cunoscute, care ofera servicii de curierat. ✌️Citiți cu atenție in interiorul zone incercuite! Aceste „entitați” nu se pot folosi și de mail-ul oficial al firmelor și se ascund foarte ușor in spatele numelui care poate fi ușor editat. Recomandam sa nu accesați link-urile atașate și sa folosiți cu incredere opțiunea: Marcheaza ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

