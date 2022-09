Marcon Star SRL pierde definitiv procesul pentru atribuirea contractelor de delegare a serviciului de transport persoane in judetul Constanta!

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 08 septembrie 2022, in Sala "Remus Opreanu" a Palatului Administrativ Constanta, are loc o conferinta de presa, pe tema delegarii serviciului de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, in judetul Constanta. In cadrul conferintei, sustinuta de presedintele Consiliului Judetean…

- Obiectul dosarului este reprezentat de o cerere de anulare raport evaluare ANI nr. 35676 G II 12.08.2022. Pe 18 august 2022, Agentia Nationala de Integritate dadea publicitatii un comunicat in care vorbea despre conflict de interese administrativ cu privire la Florentina Gabriela Poh, secretar al comunei…

- Cazul a ajuns pe masa judecatorilor de la Curte, dupa ce Consiliul Local Constanta a atacat prima decizie din dosar. Hotararea Tribunalului, atacata acum de CLC, desfiinta HCL Constanta privind incetarea valabilitatii HCL 175 2019 privind incheierea prin licitatie publica a cuvetei lacului Siutghiol…

- In ziua de 9 august a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arges au fost sesizati cu privire la faptul ca, un barbat de 48 de ani, din comuna Bascov, ar fi gasit, cand s a intors la domiciliu, cinci membri ai familiei sale sotia, copilul, cei doi socrii si un cumnat , decedati.Potrivit…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta, Sectia de contencios administrativ si fiscal a fost inregistrat dosarul nr. 358 36 2022 avand ca obiect litigiu privind achizitiile publice Plangerea a fost depusa de asocierea formata din SC Metropolitan SRL SC Diana Pa SRL SC Grup Atyc impotriva UAT judetul Constanta…

- Licitațiile pentru atribuirea traseelor județene pentru transportatorii de persoane au fost anulate de Consiliul Județean. Motivul este legat de scumpirea succesiva a prețului la carburanți, situație care a dat peste cap socotelile inițiale utilizate la intocmirea documentațiilor pentru contracte. …

- Astazi, 29 iunie, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Porturi Maritime, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au destructurat un grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunii de furt calificat. Potrivit IPJ Constanta,…

- In prima instanta, fostul primar din judetul Tulcea a fost condamnat la trei ani si noua luni de inchisoare. Azi, 16 iunie 2022, la Curtea de Apel Constanta este programat un nou termen de judecata in apelul dosarului in care un fost primar din judetul Tulcea este acuzat de luare de mita. Ilie Munteanu,…