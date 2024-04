March Madness, nebunia banilor. Nume, Imagine, Like-uri

Este cel mai pitoresc moment din viața baschetului universitar american. NCAA, sportul colegiilor din SUA, s-a transformat in ultimii trei ani intr-un veritabil paradis financiar. Nimic nu se poate compara insa cu Final Four, punctul culminant al unei nebunii incepute in martie și terminate in aprilie, in fiecare an.Inceputul din finala In finala masculina, aproape 75.000 de spectatori au asistat la victoria celor de la UConn Boilermakers in fața rivalilor de la Purdue Huskies, scor 75-60. Tristen Newton a fost MVP-ul partidei cu 20 de puncte și 7 recuperari. Uriașul Zach Edey, 2.24 metri și 136…