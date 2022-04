Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Dragoi radiaza de fericire in aceste momente! Indragita artista a fost recent ceruta in casatorie de iubitul ei, Andrei, iar acum, cei doi indragostiți iși fac numeroase planuri de viitor. In direct la Antena Stars, cantareața a dezvaluit cand o sa aiba loc marele eveniment. Declarații exclusive!

- Dupa cum bine știm, Alex Bodi a avut probleme cu legea o buna perioada de timp. Ei bine, acum se bucura de libertate, dupa ce a scapat de sub controlul judiciar. Ce detalii a oferit avocatul afaceristului, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Azi, 9 martie 2022, s-au implinit 16 ani de la moartea Laurei Stoica. Mama regretatei artiste a facut marturisiri emoționante in cadrul unui interviu pentru Antena Stars. Acum, femeia susține ca este ”impacata cu gandul” și considera ca ceea ce s-a intamplat a fost voia lui Dumnezeu.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Cristina Șișanu a marturisit totul despre dieta pe care o ține. Care este secretul vedetei pentru care se bucura de un corp de invidiat, la care multe femei din țara noastra doar viseaza.

- Viorel Lis trece prin momente grele din cauza problemelor de sanatate. In exclusivitate pentru Antena Stars, fostul primar a marturisit cum se simte dupa ce a ajuns de urgența la spital din cauza unei arsuri in zona piciorului. Care este starea acestuia.

- Utimele zile au fost grele pentru Boby și familia lui. Indragitul artist, soția și copilul lui au primit rezultat pozitiv la testul Covid-19 in urma cu cateva zile. Cei trei se simt mai bine acum și au putut face primele declarații, prin Skype, la Antena Stars.

- George de la "Insula Iubirii" traverseaza o perioada grea din viața lui, asta dupa ce bunicul sau s-a stins din viața. Fostul concurenta facut marturisiri emoționante la Antena Stars despre momentele petrecute cu el.

- Cristian Daminuța a facut primele dezvaluiri dupa ce a anunțat ca va fi tatic pentru a doua oara. In exclusivitate pentru Antena Stars, fotbalistul a marturisit cum a aflat ca va mai avea un copilaș, dar și cat de emoționat este. Se pare ca sportivul se pregatește sa afle daca soția lui va aduce pe…