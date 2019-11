Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela a declarat ca polițiștii și sindicatele din MAI și-ar fi construit legi favorabile astfel incat o fapta administrativa sau disciplinara sa fie clasata daca au trecut 6 luni de la savarșirea acesteia. Ministrul spune ca a fost o prietenie astfel incat sa fie taraganata cercetarea, conform…

- Ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune ca de-a lungul timpului politistii si sindicatele au avut grija sa isi faca legi favorabile, iar daca au trecut sase luni de la o fapta disciplinara ea se claseaza. Vela sustine ca nu este posibil ca oamenii care trebuie sa aplice legea sa se protejeze…

- Giorgiana Hosu, procuror-sef interimar al DIICOT, explica intr-o declaratie pentru STIRIPESURSE.RO ca raportul MAI referitor la incidentele din Piata Victoriei din 10 august 2018 nu poate fi facut public nici dupa declasificare, pentru ca acesta a fost inregistrat la mijloc de proba in dosarul penal…

- Politistii harghiteni au retinut trei permise auto si au aplicat 20 de amenzi soferilor care foloseau telefonul mobil in timp ce erau la volan, dupa intrarea in vigoare a modificarilor la Codul Rutier, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a precizat ca permisul…

- Politistii brasoveni s-au sesizat din oficiu in urma publicarii filmuletului in care o eleva isi batjocoreste profesoara, in timpul orelor de curs. Filmuletul a fost facut public chiar de eleva, care se plimba prin clasa si isi jigneste cu versuri dintr-o manea profesoara. Fapta s-a intamplat la Colegiul…

- Un bistrițean, care a refuzat sa mai restituie un bun lasat in grija de un amic, are acum probleme cu legea. Barbatul a fost reclamat, iar acum este anchetat de polițiști, pentru abuz de incredere. In urma investigațiilor efectuate intr-un dosar penal, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale…