- Ministrul de Interne, Marcel Vela, ii indeamna pe romani sa nu ia in seama "știrile alarmiste", referindu-se la studiul potrivit caruia in septembrie vom ajunge la peste un milion de romani infectati.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela a declarat, luni, ca studiul publicat duminica seara, care arata o evolutie dramatica a cazurilor de coronavius, in luna septembrie, in Romania, nu este unul oficial si nu a fost niciodata pe masa sa sau a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. "Ca sa clarific…

- Romania a intrat, oficial, de astazi vineri, la ora 00.00, in stare de alerta. Ministrul de Interne, Marcel Vela, impreuna cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru si seful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, au prezentat azi noapte Hotararea privind starea de alerta. Incepand…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat vineri seara ca planul de masuri propus pentru perioada de dupa 15 mai va fi adus la cunoștința publicului, care poate veni și cu eventuale propuneri de imbunatațire. Vela a facut referire la posibilitatea menținerii declarației pe proprie raspundere, la…

- Starea de urgenta se incheie in curand, dar nu stim ce ne asteapta de cand intram in starea de alerta. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a precizat doar cateva dintre masurile care ar putea fi impuse.