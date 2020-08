Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de miercuri, se renunta la obligativitatea carantinei institutionalizate pentru cetatenii Romaniei si ai Ungariei in cazul trecerii granitei dintre cele doua tari, a anuntat, marti dupa-amiaza, ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, intr-o postare video pe pagina sa de Facebook, potrivit…

- Claudiu Ionescu, un polițist din Hunedoara și bun prieten al comisarului Traian Berbeceanu, actual șef de cabinet al ministrul de Interne, a facut dezvaluiri incredibile intr-o postare pe Facebook. „Traian Berbeceanu, marirea si decaderea unui zeu. Dragul meu, fost prieten, De 6 luni ești șeful de cabinet…

- Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative o susține pe Monica Anisie, dupa ce au inceput sa circule zvonuri conform carora ministrul Educației ar urma sa fie inlocuit din funcție.In plus, mai multe asociații de elevi au susținut demiterea ministrului Educației pentru…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a postat pe Facebook un mesaj pentru cei care se aduna in grupuri in aceste zile, indemnandu-i sa nu arunce pe geam eforturile lor și ale tuturor cetațenilor responsabili, riscand o explozie de cazuri sau carantinarea unor zone in care locuiesc oameni nevinovați.…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a postat, sambata seara, un mesaj pe Facebook, pentru care se aduna in grupuri mari, desi acest lucru este interzis si nerecomandat de catre epidemiologi. ”Nu aruncati pe geam efortul dumneavoastra si al tuturor cetatenilor responsabili, riscand o explozie de cazuri…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a transmis, vineri seara, ca "batalia" cu noul coronavirus nu a fost castigata inca. Acesta a precizat ca apropierea momentului revenirii la o viata normala depinde de comportamentul fiecarui cetațean, informeaza Agerpres."Aceasta batalie cu noul coronavirus nu a fost…

- Seful Sectiei ATI de la Spitalul de Urgenta "Profesor Dr. Dimitrie Gerota", Alida Moise, a fost imputernicita, vineri, sa indeplineasca functia de director general al acestei unitati sanitare, potrivit unei postari pe Facebook a ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela.Reamintim ca Alida…

- "Dragi prieteni,Am revenit cu o parte din raspunsurile promise.Sper ca ele sa va fie de folos Pe curand "Asta scria ieri, pe contul sau de Facebook, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Ion Vela.Si a raspuns. Unul dintre cele mai asteptate raspunsuri afost acesta: "Am decis. Puteti parasi localitatea…