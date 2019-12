Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Lupșa este din 1988 fotograf al Agenției Naționale de presa AGERPRES, dar și unul dintre romanii care au scris istoria Revoluției din decembrie 1989 prin intermediul fotografiei. Cu o cariera de 32 de ani, Sorin Lupșa a reușit sa iși expuna creațiile in mai multe expoziții, dar și in albume…

- Probleme tot mai mari pentru șefii Jandarmeriei Romane. De cand a fost instalat in fruntea Internelor, ministrul Marcel Vela le face zile fripte ”intangibililor” din zona militarizata a ministerului. Se pare ca sunt mari probleme in zona achizițiilor și in zona relațiilor inter-umane și dosare grele…

- Aflat la cea de a 44-a editie, Festivalul de Muzica Usoara Romaneasca „Florentin Delmar" va debuta in aceasta seara la Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia", la ora 19.00 si se va incheia joi seara, cu o gala a laureatilor.

- Daniel Stefan Dragulin, primarul municpiului Calarasi, a mers la vot de dimineata. La iesirea de la urne, edilul a spus ca a votat pentru un presedinte puternic, pentru domocratie si libertate.

- "La Ministerul Afacerilor Interne este un nou inceput. Aș dori sa mulțumesc domnului prim-ministru și domnului președinte pentru nominalizare și susținerea de a fi in aceasta nobila misiune de ministru, in slujba poporului (...) Imi doresc sa fie toți angajații Ministerului Afacerilor Interne in…

- Casa Neuman, resedinta privata importanta din Arad, care a fost proprietatea celei mai prestigioase familii din istoria orasului si folosita dupa confiscarea de comunisti drept resedinta de protocol de familia Ceausescu, este scoasa la vanzare de la 2,7 milioane de euro.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a persiflat joi Uniunea Europeana (UE), ingrijorata de ideea unui nou val de migranti sirieni dinspre Turcia, adaugand ca el "va deschide portile (in fata migrantilor) atunci cand va veni vremea", informeaza AFP."Atunci cand spun ca vor fi deschise portile…

- IN MEMORIAM Familia Hildan traiește printre amintirile și fotografiile cu Catalin, povești tulburatoare ce trezesc sentimente in fiecare octombrie, de 19 ani incoace. FCSB - Dinamo e liveTEXT de la 20:30, liveTEXT AICI și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport.Peluza dinamovista…