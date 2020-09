Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, s-a autosuspendat și a participat la alegerile locale de la Caraș Severin. Criticat de mulți, Vela a scos rezultate bune, atat la primarie, dar mai ales la Consiliul Județean.Citește și: Numaratoare PARALELA la PNL: liberalii au caștigat 18 județe. Oprișan…

- CARANSEBEȘ – Ministrul de Interne și liderul PNL Caraș-Severin Marcel Vela a votat in aceasta seara, cu cateva minute inainte de inchiderea urnelor, pentru candidați pricepuți și pentru ca cetațenii sa aiba o viața mai buna! „Am votat cu multa speranța, pentru un viitor mai bun in Caransebeș și in Caraș-Severin.…

- Partidul Social Democrat acuza ca legea nu exista pentru ministrul de Interne, Marcel Vela, candidat la locale, dupa ce acesta a facut o declarație de presa in care a anunțat ce masuri vor fi luate pentru buna desfașurare a alegerilor de duminica. ”Legea nu exista pentru Vela! Cand stai prea mult cu…

- Premierul Ludovic Orban impreuna cu Marcel Vela, ministrul de Interne și președintele PNL Caraș Severin, au fost astazi in vizita oficiala in comuna Maureni, unde au fost primiți, tradițional, cu paine și sare. Cei doi oaspeți s-au plimbat cu alai pe o strada din localitate, in timp ce li se explica…

- Vizite politice de curtoazie cu elicopterul. Candidatul PNL la presedintia Consiliului judetean Caras Severin, Marius Dunca, a mers cu elicopterul la o sedinta la care a participat si ministrul de Interne, Marcel Vela.

- CARAS-SEVERIN – Ministrul Mediului, Costel Alexe, a explicat cum Caras-Severinul, „unul dintre cele mai frumoase judete ale Romaniei“, a ajuns, prin management defectuos, „Cenusareasa Romsilva“, vitregit de investitii! Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, si Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor…

