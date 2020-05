Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela a anunțat ca daca numarul de cazuri de coronavirus nu va crește, de la 15 iunie va urma o noua etapa de relaxare a restricțiilor. ”Pana pe 1 iunie vor aparea și ordinele comune ale miniștrilor, fie ca e zona sportiva, fie ca e cea a economiei, sau in zona plajelor. De luni, exista perspectiva…

- "Cu tot respectul pentru domnul Buda (n. r. Ioan Buda, șeful Poliției de Frontiera), daca eram eu cu rol executiv, domnul Buda era șef de post intr-o comuna de prin Botoșani. Aceasta este o masura pe care aș fi luat-o in cazul romanilor de la frontiere", a spus Rareș Bogdan, la postul B1 TV, conform…

- De mai multa vreme, dar cu incrancenare in perioada de izolare generata de epidemia COVID-19, mediul virtual și chiar parți bune din presa au preluat și transmis mesajul de profund patriotism: „de-acum incolo sa sprijinim turismul romanesc, sa ne cazam in hoteluri romanești, sa mergem in stațiunile…

- Marcel Vela a transmis si un mesaj romanilor care vin spre tara in aceasta perioada. "Am un mesaj pentru toti cei care mai doresc sa vina, sa faca doua lucruri: sa analizeze timpii de asteptare pe toate vamile. Al doilea, chiar daca fac zeci sau sute de kilometri, sa se gandeasca la faptul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, joi, ca urmeaza sa aiba o discutie cu omologul sau de la Budapesta pentru o posibila folosire a punctului de frontiera Nadlac 2 strict pentru transportul de marfa.„Pentru varianta Nadlac 2 (…) o sa am o convorbire cu ministrul de interne din Ungaria,…

- Autoritatile ungare vor permite cetatenilor romani tranzitarea teritoriului Ungariei dinspre Austria in intervalul 17 martie, ora 21:00 - 18 martie, ora 5:00 (ora Ungariei), acestia putand reveni in Romania pe traseele rutiere indicate de autoritatile de la Budapesta, urmand sa

- Romanii care nu pot ajunga acasa iși striga disperarea pe retelele de socializare, in speranța ca autoritatile ii vor putea ajuta. Sute de oameni blocați intre Austria si Ungaria, deoarece guvernul de la Budapesta a decis inchiderea totala a granitelor pentru cetatenii straini. Citeste…