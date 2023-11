Stiri pe aceeasi tema

- Pentru marți dimineața este programata, conform surselor TVR INFO, o ședința a coaliției de guvernare, pe tema bugetului pe anul viitor. Premierul vrea o schimbare a modalitații de acordare a banilor catre ministere, dupa principiul programelor și proiectelor.

- „Astazi avem pe masa Guvernului proiectul noii legi a pensiilor din sistemul public. Este una dintre cele mai importante legi din acest mandat, care aduce doua majorari de pensii in anul 2024. Prima va fi la 1 ianuarie, cand va fi indexat punctul de pensie, cum prevede legea. A doua va veni la 1 septembrie,…

- Raportul Corpului de Control al premierului Ciolacu privind activitatea conducerii Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a fost finalizat. „S-au descoperit 16 probleme majore. Din cauza neregulilor, cei din conducere vor fi schimbați”, au declarat surse guvernamentale pentru Libertatea.Mihail…

- "Orice reforma va aduce lucruri bune. Sa nu va fie frica de reforma. Romania are nevoie de progres. Am venit in aceasta lege cu combaterea evaziunii fiscale. Se vor modifica multe, si in abordarea acestui fenomen infractional, si in legislatie si in functionarea Ministerului de Finante. Va veni o reorganizare…

- Fondul Monetar Internațional a inceput o analiza amanuntita a economiei romanești. O delegație a FMI a ajuns la Bucuresti chiar in ziua in care Guvernul a adoptat pachetul fiscal pentru a micsora gaura din buget, de peste 40 de miliarde de lei.

- Mai mulți polițiști din penitenciare se afla in aceste momente in drum spre sediul Ministerului de Finanțe, unde intenționeaza sa organizeze un protest semnificativ in urmatoarele ore. Nemulțumiți de condițiile impuse privind modificarea legii pensiilor militare, acești polițiști de penitenciare se…

- Romania a imprumutat luni 3 miliarde de euro de pe piețele externe, prin doua emisiuni, pe 5 și pe 10 ani.„Este un imprumut de 3 miliarde de euro, dobanzi cele mai mici, sunt imprumuturi pe investiții. Faceți o diferența intre dobanzile, co-finantarii pentru investiții si cu restul de imprumuturi”,…

- Vineri dimineața, protestele continuau la mai multe administrații fiscale din țara – Iași, Ialomița, Neamț, bacau și Baia Mare, a anunțat Blocul Național Sindical. Avand in vedere ca este inca dimineața, numarul protestelor ar putea crește, susțin sindicaliștii. Salariații protesteaza din nou impotriva…