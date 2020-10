Marcel Ciolacu vede un premier PSD după alegerile parlamentare Marcel Ciolacu a vrut sa intoarca in favoarea lui afirmația lui Orban, care spusese ca „premierul e desemnat de partidul care castiga alegerile”. Orban a facut aceasta afirmație in contextul in care USR-PLUS vorbește despre Dacian Cioloș cand vine vorba despre șeful Executivului dupa alegerile parlamentare. Dat afara din PSD, Catalin Radulescu anunța ca va candida la alegeri alaturi de Șerban Nicolae și Pleșoianu „Sa ramana scris! Orban, 24 octombrie 2020: «Premierul e desemnat de partidul care castiga alegerile» Asa este! Iar premierul va fi de la PSD! In schimb, PNL va ramane cu traseistii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul a fost intrebat daca ia in considerare o astfel de masura in conditiile in care tot mai multe localitati au trecut de pragul de trei cazuri de COVID-19 la 1.000 de locuitori. Reacția lui Orban dupa ce USR-PLUS l-a propus pe Cioloș premier dupa alegerile din decembrie „Avem in evaluare…

- A inceput razboiul declarațiilor legat de postul de premier dupa alegerile parlamentare. Ludovic Orban a declarat, sambata, la Timișoara, ca primul ministru il da partidul care caștiga alegerile, convins de victoria PNL. Marcel Ciolacu i-a și dat replica. Orban a fost intrebat, sambata, intr-o conferința…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, este increzator ca alegerile parlamentare din decembrie vor fi caștigate de social-democrați. „Sa ramana scris! Orban, 24 octombrie 2020: “Premierul e desemnat de partidul care caștiga alegerile.” Așa este! Iar premierul va fi de la PSD! In schimb, PNL va ramane cu…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbata, la Timișoara, întrebat daca va fi premier și dupa alegerile din decembrie, ca primul ministru îl da partidul care câștiga alegerile, în replica dupa ce USR-PLUS a anunțat ca intra în alegerile parlamentare cu dorinta de…

- Declaratia premierului l-a inspirat pe Marcel Ciolacu, presedintele PSD trimitand imediat un mesaj catre premierul liberal, de pe pagina sa de Facebook. "Sa ramana scris! Orban, 24 octombrie 2020: "Premierul e desemnat de partidul care caștiga alegerile." Așa este! Iar premierul va…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca a discutat cu toti liderii partidelor cu reprezentare parlamentara ”in afara de domnul Orban” si ca se vor reuni cu sa ia „”o hotarare in ceea ce priveste alegerile” parlamentare. Ciolacu sustine ca presedintele trebuie sa promulge legea care prevede ca…

- "Cel mai corupt partid din istoria Romaniei, cel care a mutilat justitia, a schilodit institutiile democratice politizandu-le complet si care si-a cocotat beizadelele si camarila in functii publice mai primeste un cadou: poate sa decida cand vor avea loc alegerile parlamentare. Sunt convins ca, daca…

- Ministerul de Interne anunta ca in urmatoarea sedinta de Guvern vor fi aprobate doua noi acte normative necesare pentru derularea alegerlor din 27 septmbrie si da asigurari ca ”atat alegerile locale, cat si cele parlamentare se vor organiza in conditii de deplina legalitate, siguranta sanitara si corectitudine…