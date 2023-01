Stiri pe aceeasi tema

- „Din punctul nostru de vedere, prioritatea numarul unu sunt pensiile speciale si asteptam, impreuna cu Ministerul Justitiei, sa gasim forma constitutionala ca acest capitol cu pensiile speciale sa fie odata inchis pentru totdeauna in Romania”, a declarat Marcel Ciolacu, luni la Sinaia, dupa sedinta…

- Presedintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 30 ianuarie, despre retinerea de catre DNA a fostului selectioner Victor Piturca si a directorului Romarm, Gabriel Tutu, acuzati intr-un dosar privind achizitii realizate in timpul pandemiei COVID, ca nu crede ca acesta va…

- „PSD a trecut prin Parlament o cerere catre Curtea de Conturi și exista un raport al Curții de Conturi, unde erau elemente evidente ca in timp ce noi toți am stat in case, unii au facut averi și n-au fost impozitați, apropos, cu toate ca au fost venituri excepționale platite de catre noi toți. Iarași…

- Marcel Ciolacu este de parere ca dosarul in care Victor Pițurca și șeful Romarm sunt cercetați in urma achiziționarii și comercializarii unor maști medicale neconforme nu va fi singurul. Liderul PSD a afirmat ca „in timp ce noi am stat in case, unii au facut averi”.

- Conducerea Parlamentului a decis ca plenul comun sa se reuneasca luni, 5 decembrie, de la ora 14.00, pentru a vota cererile depuse de PSD si USR privind revocarea din functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi a lui Niculae Badalau, arestat preventiv dupa acuzatia de dare de mita formulata de DNA,…

- PSD a depus luni o solicitare catre Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului pentru declansarea procedurii de revocare a lui Niculae Badalau din functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi. Nicolae Badalau a fost arestat pentru 30 de zile in dosarul in care este acuzat de…

- Fostul baron social-democrat Niculae Badalau, in prezent vicepreședinte in cadrul Curții de Conturi, a fost adus cu duba poliției la Curtea de Apel București, unde judecatorii au decis sa fie plasat in arest pentru 30 de zile. Niculae Badalau a coborat incatușat din duba poliției și a intrat in sediul…