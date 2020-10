Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu și-a anunțat, joi, colegii ca PSD se afla pe primul loc in sondajele de opinie și ca partidul se va afla la guvernare dupa 6 decembrie. Liderul social-democrat a recunoscut in ședința Consiliului Politic Național ca sunt șanse foarte mici pentru amanarea alegerilor, dar ca PSD are…

- Consiliul Politic National al PSD a decis astazi excluderea parlamentarului Ion Ganea, anunta hotnews . Decizia conducerii PSD are loc in contextul in care acesta a lipsit de la sedința Biroului Permanent al Senatului care trebuia sa introduca in dezbatere proiectul de lege care poate amana data alegerilor…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca s-a decis in cadrul Consiliului Politic National ca social-democratii sa mearga la alegerile parlamentare din 6 decembrie fara aliante.

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a sugerat luni ca pesedistul Catalin Radulescu ”Mitraliera” a lipsit de la dezbaterea moțiunii de cenzura depusa de partidul sau fiind convis de PNL sa faca acest lucru. ”Radulescu mi-a spus mie ca a fost contactat de PNL ca sa lipseasca de la moțiune. Sa explice…

- "Radulescu mi-a spus mie ca a fost contactat de PNL ca sa lipseasca de la moțiune. Sa explice el de ce a lipsit daca nu l-a convins PNL-ul atunci", a declarat Simonis. Alfred Simonis acuza ca au fost presiuni mari pe parlamentarii PSD ca sa nu participe la vot, acuzandu-l pe Victor Ponta ca…

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a sugerat luni ca pesedistul Catalin Radulescu ”Mitraliera” a lipsit de la dezbaterea moțiunii de cenzura depusa de partidul sau fiind convis de PNL sa faca acest lucru. ”Radulescu mi-a spus mie ca a fost contactat de PNL ca sa lipseasca de…

- Dar se gindește și la o alta moțiune, daca aceasta nu trece Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat ca exista suficiente voturi ca motiunea de cenzura, care va fi votata in plenul reunit de luni al Parlamentului, sa treaca. El a precizat ca si fara alesii UDMR , exista numarul necesar pentru…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, le-a spus liderilor județeni ai partidului, in ședința Consiliului Politic Național al PSD (fostul CEX) care se desfașoara la ora transmiterii acestei știri, ca parlamentarii social-democrați „sunt asaltați de PNL cu bani și funcții pentru rude” ca sa nu voteze la moțiunea…