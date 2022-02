Marcel Ciolacu: „Scumpirile la energie sunt o cauză a inflaţiei” „Intotdeauna inflatia influenteaza puterea de cumparare si nivelul de trai. (...) Cauza inflatiei, mai mult decat evident, sunt aceste scumpiri in energie, atat la energia electrica, cat si la gaze, care au avut mai multe efecte. Unul dintre ele sunt scumpirile evidente si inflatia. Avem, in acest moment, o ordonanta de urgenta care acopera IMM-urile, sectorul de productie alimentar si consumatorii casnici pe doua luni de zile si in aceste doua luni de zile, prin ministerul de resort si prin Guvern, sa vedem ce propuneri vin pentru perioada urmatoare", a afirmat Ciolacu la un post TV.Conform acestuia,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

