Stiri pe aceeasi tema

- Salut faptul ca miniștrii Muncii din Uniunea Europeana s-au pus de acord asupra propunerii de Directiva privind instituirea salariului minim european, scrie pe Facebook Marcel Ciolacu: „Este un proiect pe care PSD l-a susținut constant in ultimii ani”. „Salut faptul ca miniștrii Muncii din Uniunea Europeana…

- Salariul minim european. Marcel Ciolacu: „Va oferi mai multa echitate sociala și va proteja mai bine interesele a milioane de salariați” Salariul minim european. Marcel Ciolacu: „Va oferi mai multa echitate sociala și va proteja mai bine interesele a milioane de salariați” Salut faptul ca miniștrii…

- Salut faptul ca miniștrii Muncii din Uniunea Europeana s-au pus de acord asupra propunerii de Directiva privind instituirea salariului minim european, scrie pe Facebook Marcel Ciolacu: „Este un proiect pe care PSD l-a susținut constant in ultimii ani”. „Salut faptul ca miniștrii Muncii din Uniunea…

- Ministrii Muncii din Uniunea Europeana s-au pus de acord joi, 16 iunie, asupra propunerii privind instituirea salariului minim european, iar președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a precizat ca aproximativ 1,6 milioane de angajați din Romania ar putea beneficia de aceasta masura.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, seful Camerei Deputatilor, afirma vineri, 17 iunie, printr o postare pe pagina personala de Facebook, ca adoptarea unui salariu minim european reprezinta un beneficiu in special pentru salariatii din mediul privat romanesc. "Salut faptul ca ministrii Muncii din Uniunea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca adoptarea unui salariu minim european reprezinta un beneficiu in special pentru salariatii din mediul privat romanesc, in contextul in care ministrii Muncii din Uniunea Europeana s-au pus de acord asupra propunerii de Directiva pe acest

- Ministrii Muncii din Uniunea Europeana s-au pus de acord, joi, in cadrul lucrarilor Consiliului EPSCO, asupra salariului minim european, a anuntat ministrul Muncii, Marius Budai. ‘Astazi, in cadrul lucrarilor Consiliului EPSCO, ministrii Muncii din Uniunea Europeana s-au pus de acord asupra propunerii…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat, joi, ca ministrii Muncii din Uniunea Europeana s-au pus de acord asupra propunerii de Directiva privind instituirea salariului minim european. ”Este clar ca avem nevoie de un astfel de instrument. Oamenii sunt intotdeauna pe primul loc”, a precizat ministrul…