Marcel Ciolacu: „Prin recalculare, pensiile mici vor creşte, iar cele mari vor stagna. Sunt mult prea multe inechităţi” „Ce ma deranjeaza e ca vorbim tot timpul de pensionari, parca ar fi saracii oameni o povara. (...) Sunt oameni cu 1.500 lei si, tot timpul, cand vorbim de buget, se intreaba de unde se maresc pensiile . Dar ce aveti cu pensiile oamenilor? Pana si Comisia ne-a spus: 'Faceti ceva ca sunt prea mici pensiile'. De aceea, avem marirea de 13,8% de la 1 ianuarie 2024 si de la 1 septembrie recalcularea pensiilor.Prin recalculare, pensiile mici vor creste, iar cele mari vor stagna. Oamenii au iesit la pensie pe diferite legislatii. Sunt mult prea multe inechitati si asta incercam, prin noua lege a pensiilor,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa recalculare, pensia medie in valoare de 2.100 de lei va ajunge la 2.800 de lei. Marcel Ciolacu a subliniat importanța acestei masuri și a declarat ca pensiile celor care au lucrat in agricultura și care acum primesc in jur de 1.500 de lei au surprins intr-un mod neplacut Comisia Europeana. „Pensiile…

- Marcel Ciolacu a spus ca noua Lege a pensiilor, care intra in vigoare la 1 ianuarie anul viitor, aduce o serie de modificari semnificative. Printre acestea, liderul PSD a evidențiat indexarea cu inflație, un element inclus și in noul buget. Totodata, Marcel Ciolacu a precizat ca, pana la data de 1 septembrie,…

- „Le mulțumesc colegilor din PSD, PNL și din UDMR. E o lege foarte buna. Avem bani pentru mariri. O felicit pe doamna ministru!”, a declarat Marcel Ciolacu dupa votul final dat de deputați pe noua lege a pensiilor in Romania.„Este o lege foarte buna. Cei de la AUR este normal sa ma acuze pentru ca sunt…

- „Le mulțumesc colegilor din PSD, PNL și din UDMR. E o lege foarte buna. Avem bani pentru mariri. O felicit pe doamna ministru!”, a declarat Marcel Ciolacu dupa votul final dat de deputați pe noua lege a pensiilor in Romania.„Este o lege foarte buna. Cei de la AUR este normal sa ma acuze pentru ca sunt…

- „Normal ca exista bani. Legea pensiilor se va pune in aplicare. Anul viitor pensiile vor creste de doua ori – la 1 ianuarie cu 13,8%, apoi vor intra recalcularile, iar, de la 1 septembrie, legea va intra in vigoare cu recalcularile. Legea este sustenabila”, a afirmat premierul.„Peste 85% dintre pensionari…

- Noua lege a pensiilor va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024, spune premierul. Cu cat vor crește pensiile Noua lege a pensiilor va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024. De la aceasta data, toate pensiile se maresc cu 13,8%, conform legii, a declarat sambata premierul Marcel Ciolacu. „De la 1 ianuarie,…

- Noua oranduire guvernamentala, prin vocea premierului Marcel Ciolacu, a anunțat recent cu cat vor crește pensiile din ianuarie 2024. In același timp, analiștii arata, de fapt, la cat va ajunge punctul de pensie pentru romani și care va fi efectul asupra pensiilor. Dar, una spune premierul, alta se va…

- De la ce data cresc pensiile in Romania. Anunțul facut de premierul țarii, Marcel Ciolacu. Ce a spus despre inechitați Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a anunțat marți, 24 octombrie, data de la care se va porni procedura de marire a pensiilor. Anunțul a fost facut de Ciolacu in mai multe conferințe…